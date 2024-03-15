Banjir menggenangi Jalan Pantura tepatnya di simpang Kodim 0715 Kendal. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang. Kendaraan antre melewati genangan akibat luapan Sungai Kalibuntu.

Sepeda motor diarahkan untuk berjalan di lajur kanan karena air terus meninggi. Polisi mengalihkan kendaraan dari timur di pertigaan Ketapan menuju jalan tembus hingga ke Patebon.

Sementara dari arah barat kendaraan dialihkan dari lampu merah Purin ke kanan menuju jalan tembus hingga Simpang Ketapang.

Reporter: Eddie Prayitno

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

