...

Banjir Kebon Pala Semakin Meninggi, Ketinggian Air Mencapai 1 Meter

Muhammad Farhan, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 08:07 WIB
A A A
Banjir menerjang sebagian wilayah Jakarta sejak Kamis (14/3/2024) sore. Seperti di kawasan Kebon Kelapa, Kampung Melayu, Jatinegara.
 
Banjir di wilayah pemukiman Kebon Pala tiba dengan ketinggian 70 cm. Memasuki Jumat (15/3/2024) dini hari banjir mencapai ketinggian 110 cm.
 
Ketinggian genangan air tersebut berpotensi akan terus meninggi. Hal ini karena banjir kiriman dari Depok sudah memasuki wilayah Jakarta Timur.
 
Banjir di Kebon Pala tersebut sudah menimpa dua RT. Namun, belum ada warga yang meminta untuk dievakuasi.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

