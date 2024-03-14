Buket balon menjadi salah satu cara mengungkapkan rasa cinta. Di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, terdapat kelas kerajinan tangan kalakarika yang memberikan pengalaman baru bagi peserta dalam membuat buket balon.

Ada banyak bentuk balon yang bisa dibuat, mulai bentuk hati, bunga, hingga kelinci. Untuk mengikuti kelas ini, Anda cukup merogoh kocek Rp60 ribu hingga Rp200 ribu per kelas.

Reporter: Salam Rahmad

(fru)

