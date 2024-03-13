...

TAUSIYAH: Ramadhan Momen Merajut Persaudaran Antar Umat

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 17:50 WIB
Bulan ramadhan bulan yang penuh ampunan dan bulan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang bertakwa.  Allah SWT. dalam surat  Ali Imran 142-143, mengajak kita untuk bersegera menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 
 
Maka, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpesan pada bulan ramadhan ini  sebagai madrasah untuk belajar  menjadi orang yang bertakwa, orang yang peduli kepada sesama, mampu menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain, hal ini  sangat penting,  untuk merajut kerukunan umat dan mempererat  persatuan bangsa.

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

