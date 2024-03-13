Bulan ramadhan bulan yang penuh ampunan dan bulan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang bertakwa. Allah SWT. dalam surat Ali Imran 142-143, mengajak kita untuk bersegera menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Maka, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpesan pada bulan ramadhan ini sebagai madrasah untuk belajar menjadi orang yang bertakwa, orang yang peduli kepada sesama, mampu menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain, hal ini sangat penting, untuk merajut kerukunan umat dan mempererat persatuan bangsa.

(fru)

