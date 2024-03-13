Pemkot Makassar mengelar buka puasa bersama ribuan masyarakat di anjungan Pantai Losari Makassar, Rabu(13/3). Buka puasa bersama ini memecahkan rekor MURI sebagai buka puasa terpanjang sepanjang 2,1 km.

Buka puasa bersama ini merupakan kegiatan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah. Kedutaan Arab Saudi menyiapkan sebanyak 10.000 paket makanan dalam buka puasa bersama ini.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News