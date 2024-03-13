Warga menangkap ikan yang masuk rumah karena terbawa banjir yang menerjang Desa Blega, Bangkalan, Madura. Selain karena dekat sungai, warga menduga ikan-ikan berasal dari kolam ternak warga yang terbawa banjir.
Data BPBD Kabupaten Bangkalan terdapat 4 desa yang terendam banjir dengan 2.000 lebih kepala keluarga terdampak. Petugas dan relawan diterjunkan ke sejumlah titik membantu warga terutama masalah kebutuhan logistik.
Kontributor: Taufik Syahrawi
