Warga menangkap ikan yang masuk rumah karena terbawa banjir yang menerjang Desa Blega, Bangkalan, Madura. Selain karena dekat sungai, warga menduga ikan-ikan berasal dari kolam ternak warga yang terbawa banjir.

Data BPBD Kabupaten Bangkalan terdapat 4 desa yang terendam banjir dengan 2.000 lebih kepala keluarga terdampak. Petugas dan relawan diterjunkan ke sejumlah titik membantu warga terutama masalah kebutuhan logistik.

Kontributor: Taufik Syahrawi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News