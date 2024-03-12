Piala Oscar 2024 baru saja berlangsung 10 Maret 2024. Acara diselenggarakan di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Film Oppenheimer mendominasi penghargaan. Film tersebut meraih 7 penghargaan bergengsi, yakni Film Terbaik, Sutradara Terbaik untuk Christopher Nolan, Aktor Terbaik untuk Cillian Murphy, Skenario Adaptasi Terbaik, Sinematografi Terbaik, Desain Produksi Terbaik, dan Penyuntingan Film Terbaik.

