Geger kemunculan buaya berukuran besar berjemur di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buaya berjemur didekat kandang ternak warga di Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur.

Kemunculan buaya terjadi saat debit air Sungai Bengawan Solo sedang naik. Warga mengaku kerap melihat penampakan buaya namun merasa tidak pernah kehilangan ternak.

Sebelumnya, kemunculan buaya juga terjadi si Sungai Prundung namun buaya telah berhasil dievakuasi dan diserahkan ke BKSDA Pemkab Bojonegoro.

Kontributor: Dedi Mahdi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News