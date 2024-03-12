...

Heboh Kemunculan Buaya Berjemur di Tepi Sungai Bengawan Solo, Begini Penampakannya

Dedi Mahdi, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 22:30 WIB
Geger kemunculan buaya berukuran besar berjemur di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buaya berjemur didekat kandang ternak warga di Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur.
 
Kemunculan buaya terjadi saat debit air Sungai Bengawan Solo sedang naik. Warga mengaku kerap melihat penampakan buaya namun merasa tidak pernah kehilangan ternak.
 
Sebelumnya, kemunculan buaya juga terjadi si Sungai Prundung namun buaya telah berhasil dievakuasi dan diserahkan ke BKSDA Pemkab Bojonegoro.
 
