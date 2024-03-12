Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar meminta masyarakat mengambil sisi positif dalam Surat Edaran Menteri Agama.

Surat edaran tersebut tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Di mana pelaksanaan ibadah tarawih dan tadarus menggunakan speaker dalam.

Nasaruddin meminta agar seluruh umat dapat mengambil hikmah dari surat edaran tersebut.

Reporter: Diwan Mohammad Zahri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News