Banjir Bandang Rendam Ratusan Rumah di 4 Desa di Nusa Tenggara Timur

Stefanus Dile Payong, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 10:00 WIB
Banjir bandang merendam ratusan rumah di 4 desa di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Banjir disertai lumpur terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak 2 hari terakhir.
 
Banjir akibat luapan Sungai Benenai tersebut menyebabkan rumah warga terendam air dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat banjir mencapai ratusan juta rupiah dikarenakan harta benda mereka terendam banjir.
 
Kontributor: Stefanus Dile Payong
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

