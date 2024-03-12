Banjir bandang merendam ratusan rumah di 4 desa di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Banjir disertai lumpur terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak 2 hari terakhir.

Banjir akibat luapan Sungai Benenai tersebut menyebabkan rumah warga terendam air dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat banjir mencapai ratusan juta rupiah dikarenakan harta benda mereka terendam banjir.

Kontributor: Stefanus Dile Payong

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

