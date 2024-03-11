...

Ribuan Jemaah Padati Salat Tarawih Perdana di Masjid Istiqlal

Salam Rahmad, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 22:00 WIB
Masjid Istiqlal menggelar Salat Tarawih perdana di 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Senin (11/3). Rencananya salat tarawih di Masjid Istiqlal akan berlangsung dengan 23 rakaat termasuk 3 rakaat witir
 
Ribuan jemaah tampak antusias mengikuti pelaksanaan salat tarawih untuk menikmati suasana Ramadhan hari pertama. Pasca renovasi, Masjid megah terbesar di Asia Tenggara ini mampu menampung 250.000 jemaah.
 
Reporter: Salam Rahmad, Novan Dwi Kusuma, Seto Pramono

(rns)

