Momen Ketua KPU Marah Banyak Hasil Pemilu yang Tak Diunggah di Sirekap

Reza Ramadhan, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 16:30 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat rapat pleno penetapan hasil penghitungan suana nasional, Senin (11/3/2024). Pasalnya banyak data yang selesai dilakukan penghitungan di tingkat kecamatan daerah Sumatra Selatan tidak diunggah.
 
Ia pun meminta anak buahnya segera mengunggah data setelah selai dilakukan penghitungan mengingat infrastruktur teknologi di Sumatra Selatan cukup layak.
 
