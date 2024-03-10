Masjid At Taqwa Muhammadiyah di Jl Kramat Raya, Senen dipadati para jemaah yang mengikuti salat tarawih perdana.

Mereka khusyuk menjalankan ibadah salat tarawih total 11 rakaat. Pelaksanaan tarawih dilaksanakan pada malam ini lantaran Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan awal puasa Ramadhan jatuh pada hari Senin (11/3/2024).

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

