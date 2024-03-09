...

Melihat Tradisi Melasti di Bali Jelang Nyepi

Indira Arri, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 10:00 WIB
Beberapa hari menjelang Nyepi, umat Hindu Bali melangsungkan prosesi Pemelastian. Ribuan umat Hindu Bali mendatangi pantai atau mata air. Air ini digunkan untuk mensucikan benda dan perlengkapan pura yang disakralkan.
 
Kawasan Pantai Kuta adalah salah satu dari banyak tempat yang didatangi. Sementara umat Hindu yang ada di kawasan pegunungan akan mendatangi sumber mata air terdekat
 
Reporter: Indira Arri
Produser: Reza Ramadhan

