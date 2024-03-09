Beberapa hari menjelang Nyepi, umat Hindu Bali melangsungkan prosesi Pemelastian. Ribuan umat Hindu Bali mendatangi pantai atau mata air. Air ini digunkan untuk mensucikan benda dan perlengkapan pura yang disakralkan.

Kawasan Pantai Kuta adalah salah satu dari banyak tempat yang didatangi. Sementara umat Hindu yang ada di kawasan pegunungan akan mendatangi sumber mata air terdekat

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

