Petinju asal Inggris, Anthony Joshua sukses menang KO knock out atas Francis Ngannou. Joshua berhasil membuat mantan jawara kelas berat UFC itu terkapar di ronde kedua.
Duel kelas berat tersebut digelar di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (8/3/2024) malam waktu setempat.
Ini kemenangan keempat beruntun bagi Joshua usai kalah petinju Ukraina Oleksandr Usyk pada 2022 lalu.
Produser: Febry Rachadi
(fru)
