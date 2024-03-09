Ratusan warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat menggelar pawai obor keliling kampung pada Sabtu (9/3/2024). Pawai diselenggarakan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Pawai ini juga dimeriahkan oleh 7 buah Bagedur atau meriam bambu yang dimainkan para peserta pawai. Dentuman keras Meriam terseut menjadi daya Tarik bagi warga sekitar.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

