Ratusan Warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat Gelar Pawai Obor Keliling Kampung

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 23:41 WIB
Ratusan warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat menggelar pawai obor keliling kampung pada Sabtu (9/3/2024). Pawai diselenggarakan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah. 
 
Pawai ini juga dimeriahkan oleh 7 buah Bagedur atau meriam bambu yang dimainkan para peserta pawai. Dentuman keras Meriam terseut menjadi daya Tarik bagi warga sekitar.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

