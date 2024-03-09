...

Polisi Periksa Ayah Korban Pembunuhan oleh Ibu Kandung di Bekasi

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 11:00 WIB
A A A
Polisi menetapkan SNF (27), ibu kandung korban pembunuhan di Bekasi sebagai tersangka. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepada MAS yang merupakan ayah korban.
 
Terungkapnya pembunuhan itu berawal dari kecurigaan MAS kterhadap sikap aneh istrinya. Saat kejadian di rumah tersebut hanya ada tersangka, korban dan adiknya. Sedangkan ayah korban berada di Medan.
 
Sang ayah mencurigai keanehan lebih kurang dua bulan terakhir. Sebelumnya bocah berusia 5 tahun tewas ditusuk piluhan kali oleh ibu kandung di Bekasi.
 
Reporter: Rahmat Hidayat
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini