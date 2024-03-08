...

Jelang Ramadhan, Jasa Cuci Karpet Raup Cuan

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 11:00 WIB
Menjelang bulan suci Ramadhan, salah satu tempat usaha jasa cuci karpet di Parepare, Sulsel, banjir pesanan dalam sebulan terakhir. Pemilik jasa cuci karpet ini pun menambah karyawan agar pelayanan lebih cepat.
 
Tarif jasa cuci karpet dibanderol dari Rp40 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung ukuran. Untuk karpet masjid mendapat diskon 50 persen. Usaha jasa cuci karpet ini meraup cuan hingga jutaan rupiah.
 
Kontributor: Erwin Eka Pratama

(fru)

