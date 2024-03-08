Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera diaudit. Audit perlu dilakukan untuk menanggapi berbagai kesalahan yang ditemukan oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mahfud menilai tidak ada satu pun petinggi KPU yang menguasai IT hal ini yang menyebabkan beberapa kasus mengemuka di publik.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News