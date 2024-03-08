Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD optimistis bahwa hak angket akan bergulir dan tidak mandek di tengah jalan.

Hal ini disampaikan Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mahfud pun mengaku dirinya setuju dengan pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa hak angket sangat diperlukan. Hal itu untuk mengklarifikasi dan membuka dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024.

Karena pemilu ini menurut pak JK ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk.

Jika tidak ada hak angket, kata Mahfud, kecurangan pemilu yang selama ini menjadi dugaan bisa menjadi kebiasaan.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

