Bandara Ngurah Rai akan Tutup selama 24 Jam pada Hari Nyepi

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 10:45 WIB
Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan informasi akan menutup sementara operasional bandara selama 24 jam.
 
Kebijakan ini akan dilakukan pada 11 Maret 2024. Langkah ini dilakukan dalam rangka Hari Raya Nyepi. Penghentian operasional bandara sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu. Kebijakan ini juga telah disampaikan ke seluruh maskapai penerbangan.
 
Pendaratan pesawat pun masih tetap diizinkan. Namun hanya untuk penerbangan yang bersifat darurat.
 
