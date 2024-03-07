Kebakaran hebat menghanguskan satu rumah warga, Rabu (6/3) malam. Lokasi di kawasan Gunung Sari, Jalan Banjar, Balikpapan, Kaltim. Api terlihat berkobar hebat hingga membakar habis rumah warga.

Akses jalan yang sempit membuat api sulit dipadamkan petugas damkar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga dari korsleting listrik.

Api berhasil dipadamkan usai mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta.

Kontributor: Mukmin Aziz

Produser: Akira AW

(fru)

