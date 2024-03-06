Jelang bulan Ramadhan upacara Nyadran Agung digelar di Alun-Alun Wates, Kulonprogo, Rabu(6/3). Upacara ini diisi dengan doa bersama untuk para leluhur dan memohon kelancaran selama bulan Ramadhan.

Gunungan berisi hasil bumi, jajanan pasar dan beraneka macam buah. Sebanyak 20 gunungan ludes diperebutkan masyarakat hanya dalam waktu 15 menit demi mendapat berkah.

Kontributor: Budi Utomo

(mhd)

