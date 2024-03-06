Empat orang tewas didalam sumur diduga akibat keracunan gas di Kampung Panahegan, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Korban pertama telah berhasil dievakuasi sementara 3 lainnya masih berada di dalam sumur.

Sebelumnya, salah satu korban sedang memperbaiki pompa air namun tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur, warga kemudian menolong namun malah ikut menjadi korban. Petugas masih melakukan evakuasi 3 korban lainnya yang masih berada di dalam sumur.

Kontributor: Mochammad Andi Ichsyan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News