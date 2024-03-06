Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunungkidul menggelar salat tarawih malam ini, Rabu(6/3).

Pengasuh jemaah Masjid Aoliya Raden Ibnu Hajar Sholeh mengatakan keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jamaah mereka. Pengasuh mengimbau kepada umat islam agar menghormati berbagai perbedaan yang ada.

Kontributor: Kismaya Wibowo

(mhd)

