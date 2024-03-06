Bupati Ogan Ilir mencopot jabatan Camat Pemulutan Barat, Abu Rahmi Amir, Rabu (6/3). Sebelumnya, Camat Pemulutan Barat itu berbuat mesum dengan bawahannya di ruang kerjanya. Kabupaten berjuluk Kota Santri itu pun tercoreng oleh ulah oknum camat tersebut.

Kini oknum camat itu dinonaktifkan dan dimutasi sebagai staf di kecamatan lain. Sedangkan untuk peran wanita dalam video masih dalam proses tindaklanjut.

Kontributor: Fitriadi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News