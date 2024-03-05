Warga di Bekasi, Jawa Barat, bernama Sukarno membuat dodol Betawi secara tradisional. Selama 30 tahun, Sukarno membuat dodol ketan dengan bahan-bahan pilihan tanpa bahan pengawet.

Proses mengaduk dodol di kuali berlangsung selama hingga 9 jam yang dilakukan secara bergantian. Usaha dodol ini digeluti keluarga secara turun temurun.

Dalam mengembangkan usahanya, awalnya Sukarno memberanikan diri untuk mencari modal kepada salah satu bank.

