Kemunculan seekor berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit menggegerkan warga Tarakan, Kalimantan Utara. Buaya liar tersebut ditemukan seorang warga pada Selasa (5/3/2024) dini hari.
Petugas yang melalukan penangkapan sempat terkendala kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai. Setelah berhasil dievakuasi, petugas akan membawa buaya tersebut ke tempat penangkaran.
Kontributor: Usman Coddang
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
