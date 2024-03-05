Kemunculan seekor berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit menggegerkan warga Tarakan, Kalimantan Utara. Buaya liar tersebut ditemukan seorang warga pada Selasa (5/3/2024) dini hari.

Petugas yang melalukan penangkapan sempat terkendala kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai. Setelah berhasil dievakuasi, petugas akan membawa buaya tersebut ke tempat penangkaran.

Kontributor: Usman Coddang

Produser: Kristo Suryokusumo

