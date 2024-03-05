...

Kemunculan Buaya di Parit Gegerkan Warga Tarakan, Kalimantan Utara

Usman Coddang, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 12:45 WIB
Kemunculan seekor berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit menggegerkan warga Tarakan, Kalimantan Utara. Buaya liar tersebut ditemukan seorang warga pada Selasa (5/3/2024) dini hari.
 
Petugas yang melalukan penangkapan sempat terkendala kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai. Setelah berhasil dievakuasi, petugas akan membawa buaya tersebut ke tempat penangkaran.
 
Kontributor: Usman Coddang
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

