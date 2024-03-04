Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal meroketnya suara PSI dalam beberapa waktu belakangan ini. Dirinya meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada PSI.

Jokowi juga meminta semua pihak untuk menanyakan juga kepada KPU. Sebelumnya, raihan suara PSI terpotret melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data real count hingga Senin (4/3/2023) perolehan suara PSI mencapai 3,13 persen. Raihan suara partai mendekati ambang batas parlemen 4 persen.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

