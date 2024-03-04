Gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Selatan Gunungkidul, Yogyakarta sejak beberapa hari terakhir. Petugas mengimbau wisatawan untuk tidak bermain air di pantai dan menjauhi zona berbahaya mengingat pantai selatan Gunungkidul memiliki cekungan sehingga sangat berbahaya jika terseret ombak.

Kenaikan gelombang terjadi sejak tanggal 3 Maret diprediksi akan terus terjadi hingga minggu ini.

Kontributor: Kismaya Wibowo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News