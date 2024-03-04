KontraS mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada Kemensetneg RI terkait penganugerahan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi. KontraS mempertanyakan dari berbagai aspek terkait pemberian pangkat kehormatan tersebut.

Upaya permohonan informasi dilakukan sebagai upaya dari masyarakat sipil untuk menuntut keterbukaan atas akses informasi terkait alasan-alasan diberikannya pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto.

Reporter: Raka Dwi Novianto

