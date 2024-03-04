Program makan siang gratis mulai diterapkan di SMAN 11 Kota Kupang, Senin(4/3). Langkah ini diinisiasi oleh Kepala Dinas dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi sebagai upaya membentuk generasi yang kuat dan berprestasi.

Pemberian makan siang gratis berupa bubur kacang hijau dan telur akan diberikan selama 6 bulan, sebulan sekali. Sekolah memilih untuk memberikan kacang hijau sebagai makanan gratis untuk membantu meningkatkan gizi siswa.

Kontributor: Eman Suni

(mhd)

