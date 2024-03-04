Kapolda Jawa Timur memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ledakan di Mako Brimob Polda Jatim, Senin(4/3).

Kapolda Jawa Timur memastikan ledakan disebabkan murni karena kecelakaan dari bahan peledak yang disimpan di gudang samping kantor detasemen Gegana. Sementara, sejumlah korban ledakan Mako Brimob Polda Jatim dibawa ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan.

Kontributor: Hari Tambayong & Nur Syafei

(mhd)

