Tradisi Nyekar Jelang Ramadhan, Pedagang Bunga di TPU Karet Bivak Raup Untung

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 13:11 WIB
Jelang Ramadhan, TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakpus terus didatangi para peziarah. Tradisi ziarah ini merupakan tradisi umat islam sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. 
 
Banyaknya peziarah yang datang membuat omzet pedagang bunga dadakan meningkat tajam. Dalam sehari, sejumlah pedagang bunga mengaku mampu meraup untung hingga Rp300.000. 
 
Diperkirakan volume peziarah di TPU Karet Bivak terus meningkat mendekati Ramadhan.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

