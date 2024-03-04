Jelang Ramadhan, TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakpus terus didatangi para peziarah. Tradisi ziarah ini merupakan tradisi umat islam sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Banyaknya peziarah yang datang membuat omzet pedagang bunga dadakan meningkat tajam. Dalam sehari, sejumlah pedagang bunga mengaku mampu meraup untung hingga Rp300.000.

Diperkirakan volume peziarah di TPU Karet Bivak terus meningkat mendekati Ramadhan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW



