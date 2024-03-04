Sebuah kapal pengangkut cumi ludes terbakar, Minggu (3/3) malam. Lokasi di Pelabuhan Muara Baru Dermaga Timur, Penjaringan, Jakut. Diduga kapal terbakar akibat korsleting listrik dibagian mesin.

Dari rekaman video, kobaran api dan kepulan asap melambung tinggi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian usai mengerahkan 3 unit mobil damkar.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

