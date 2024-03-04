Derasnya arus sungai akibat hujan membuat sebuah garasi milik warga roboh. Lokasi terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (3/2). Kondisi atap dan sebagian tembok garasi terlihat hancur.

Sebuah mobil yang ada di dalam garasi juga terperosok ke arah sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga langsung bergotong royong mengevakuasi mobil tersebut.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira AW

(fru)

