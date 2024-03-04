...

Diterjang Luapan Air Sungai, Garasi Rumah Warga di Nganjuk Roboh

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 09:00 WIB
Derasnya arus sungai akibat hujan membuat sebuah garasi milik warga roboh. Lokasi terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (3/2). Kondisi atap dan sebagian tembok garasi terlihat hancur. 
 
Sebuah mobil yang ada di dalam garasi juga terperosok ke arah sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga langsung bergotong royong mengevakuasi mobil tersebut. 
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira AW

(fru)

