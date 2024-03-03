...

Jelang Bulan Ramadhan, Agen Kurma Khas Timur Tengah di Jember Dibanjiri Pembeli

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 11:30 WIB
Jelang Ramadhan, masyarakat di Jember, Jatim mulai berburu kurma dan peralatan ibadah. Terlihat di salah satu agen di Jalan Samanhudi, Jember sejak pagi ramai dikunjungi pembeli. 
 
Mereka kebanyakan warga muslim yang memburu kurma dan alat ibadah guna kebutuhan Ramadhan. Tanpa kurma, Ramadhan menurut masyarakat kurang afdal sebagai makanan pembuka untuk berbuka puasa.
 
Pedagang mengaku jelang puasa ini permintaan kurma dan alat ibadah meningkat tajam. Selain untuk kebutuhan pribadi, ada juga yang membeli untuk keperluan masjid.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto 
Produser: Akira AW

