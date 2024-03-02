Menjelang hari pertama puasa yang diperkirakan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 10 Maret 2024 kondisi pasar Tanah Abang terpantau mulai ramai oleh para pengunjung yang terus berdatangan.

Para pengunjung yang datang baik mereka yang mulai melihat-lihat atau mereka yang sudah beli bahkan memborong beberapa jenis pakaian baik untuk digunakan pribadi maupun untuk dijual kembali.

Reporter: Salam Rahmat

Produser: Reza Ramadhan

