Dua Kelompok Remaja Tawuran di Pemukiman Padat Penduduk di Koja

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 22:30 WIB
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran di Jl Rawa Badak Terusan, Koja, Jumat (2/3/2024) dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam, petasan dan bambu.
 
Akibat kejadian itu, warga menjadi resah lantaran takut terkena sasaran. Para pelaku tawuran juga sempat menjarah tujuh botol bensin eceran yang di jual di warung kawasan ini.
 
Warga berharap agar pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan ini agar aksi tawuran di pemukiman padat ini tidak terulang kembali.
 
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

