Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). Dalam kesempatan itu, Jokowi berkelakar sudah 2 kali menghadiri acara PGRI hanya dalam 3 bulan.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut tidak bisa menolak undangan PGRI karena guru memiliki jasa yang besar bagi bangsa.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

