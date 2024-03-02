Ratusan rumah di 2 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada Sabtu (2/3/2024) pagi. Banjir yang berasal dari luapan Sungai Singaraja ini merendam rumah dengan ketinggian 80 hingga 120 sentimeter.

Warga berusaha membendung pintu rumah dengan tanah dan kayu, namun gagal karena air tetap masuk dari saluran belakang. Selain membanjiri pemukiman, air juga meluber dan mendekati Jalur Pantura Pangenan, Cirebon.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News