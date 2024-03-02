Satreskrim Polres Kediri Kota telah memeriksa 10 saksi atas tewasnya Bintang Balqis Maulana di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Polres Kediri juga telah memeriksa pihak Ponpes, yang difokuskan pada pengetahuan Ponpes tentang pemberitahuan atas kematian korban, hingga mengantar jenazah korban.

Sementara itu, pengacara para tersangka berencana untuk mengajukan permohonan diversi dan sekaligus pengalihan tahanan. Hal ini mengingat keempat pelaku yang masih anak-anak dan masih menuntut ilmu di pondok pesantren.

Kontributor: Afnan Subagio

Produser: Kristo Suryokusumo

