Ratusan santri banjiri Stasiun Jember untuk mudik awal menjelang bulan puasa. Para santri memilih untuk mudik untuk menikmati bulan puasa bersama keluarga.

Sementra, Kepala Stasiun Jember menyebut para santri memilih mudik lebih awal dengan kereta karena dirasa lebih cepat dan aman. PT KAI Daops 9 Jember juga memberikan kopi gratis yang berasal dari kebun kopi Kawasan Pegunungan Argopuro dan Raung Jember kepada penumpang

Kontributor: Bambang Sugiarto

