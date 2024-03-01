...

Jelang Puasa, Stasiun Jember Dibanjiri Santri yang Mudik

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 23:03 WIB
Ratusan santri banjiri Stasiun Jember untuk mudik awal menjelang bulan puasa. Para santri memilih untuk mudik untuk menikmati bulan puasa bersama keluarga.
 
Sementra, Kepala Stasiun Jember menyebut para santri memilih mudik lebih awal dengan kereta karena dirasa lebih cepat dan aman. PT KAI Daops 9 Jember juga memberikan kopi gratis yang berasal dari kebun kopi Kawasan Pegunungan Argopuro dan Raung Jember kepada  penumpang 
 
Kontributor: Bambang Sugiarto

(mhd)

