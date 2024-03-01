Longsor membuat sejumlah jalan terputus di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat(1/3). Sebuah jembatan bahkan hanyut terbawa banjir bandang akibatnya ribuan warga di 3 desa terisolir.
Longsor terjadi setelah kawasan perbukitan tersebut diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Petugas BPBD dan TNI/Polri kini tengah membangun jembatan sementara agar warga bisa melintas
Kontributor: Yunibar
