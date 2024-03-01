Tawuran pelajar dengan sajam kembali terjadi di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kedua kelompok pelajar saling serang dengan celurit di tengah kepadatan lalu lintas. Bahkan sejumlah siswa terlihat membawa air keras untuk menyerang lawannya.

Diduga kedua kelompok pelajar telah janjian melalui media sosial. Tawuran pelajar yang kerap terjadi di wilayah ini sangat meresahkan warga.

Kontributor: Didit Junaidi

(mhd)

