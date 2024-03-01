...

Pengunjuk Rasa Gelar Salat Jumat Berjamaah di Depan Gerbang Utama DPR RI

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 16:00 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan Aksi Rakyat untuk Perubahan tiba di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) siang. Saat tiba waktu dzuhur, mereka menggelar spanduk dan sajadah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjemaah.
 
Mereka nampak khusyuk mendengar khotbah Jumat meski di bawah terik sinar matahari. Rencananya, mereka akan melanjutkan unjuk rasa dan berorasi setelah melaksanakan salat Jumat.
 
Pengamanan di lokasi diperketat oleh personel kepolisian. Nampak 2 unit mobil water canon disiagakan di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.
 
Sejumlah aparat kepolisian juga turut berjaga di pinggir Jalan Raya Gatot Subroto yang mengarah Slipi. Arus lalu lintas pun nampak padat merayap di sekitar lokasi. 
 
Reporter: Achmad al Fiqri
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

