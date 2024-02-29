Simulasi program makan siang gratis digelar di SMPN 2, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis(29/2). Simulasi makan siang gratis yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Terdapat 4 menu makanan yang disediakan mulai dari nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado dan siomay. Airlangga Hartarto mengatakan untuk anggaran program makan siang ditetapkan anggaran Rp15 ribu diluar program susu gratis. Program makan siang gratis sudah disiapkan dalam RAPBN 2025,sementara simulasi ini dibiayai Pemkab Tangerang.

