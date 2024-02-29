...

Ungkap Persiapan HUT RI di IKN, Jokowi: Tidak Ada Kendala

Hendra Kaswara, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 21:51 WIB
Presiden Jokowi mengungkap persiapan untuk upacara HUT RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengungkap persiapan fisik tidak ada kendala dan acara sudah dirancang secara detail.
 
Keyakinan Jokowi itu didasari atas sejumlah perkembangan signifikan terkait pembangunan di IKN. Sebelumnya, Jokowi optimistis upacara HUT ke-79 RI bisa digelar di IKN pada 17 Agustus 2024. 
 
Produser: Hendra Kaswara

(mhd)

