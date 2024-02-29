Presiden Jokowi mengungkap persiapan untuk upacara HUT RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengungkap persiapan fisik tidak ada kendala dan acara sudah dirancang secara detail.

Keyakinan Jokowi itu didasari atas sejumlah perkembangan signifikan terkait pembangunan di IKN. Sebelumnya, Jokowi optimistis upacara HUT ke-79 RI bisa digelar di IKN pada 17 Agustus 2024.

Produser: Hendra Kaswara

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News