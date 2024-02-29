Bangunan SDN Babakan Talang di Desa Cibedug, Kecamatan Ronga, Kabupaten Bandung Barat roboh. Ambruknya bangunan SD tersebut akibat pergeseran tanah usai hujan deras yang mengguyur wilayah ini.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akitivitas belajar untuk sementara diliburkan. Pergeseran tanah membuat kondisi jalan pemukiman amblas hingga tak bisa dilalui kendaraan.

Warga diimbau waspada dengan pergerakan tanah susulan karena curah hujan masih tinggi.

Kontributor: Yuwono Wahyu

