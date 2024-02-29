Jelang Ramadhan, harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Salah satunya seperti di pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2)
Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp32.000 per kg kini tembus Rp36.000 per kg. Sedangkan harga ayam fillet naik menjadi Rp50.000 per kg yang sebelumnya Rp42.000 per kg
Menurut pedagang kenaikan ini sudah terjadi sejak awal Februari secara bertahap. Pedagang dan warga berharap harga pangan kembali normal ketika memasuki bulan Ramadhan
Reporter: Aimarani
Produser: Akira AW
(fru)
